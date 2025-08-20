«Реал» — «Осасуна»: ВАР не мог отменить удаление — не было нужного повтора

На 90+4-й минуте матча 1-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» (1:0) судья Адриан Кордеро Вега удалил защитника гостей Абеля Бретонеса, который, возможно, проявил агрессию по отношению к сопернику. По всей видимости, арбитру подсказал, что нужно так поступить, его первый ассистент Исраэль Барсена Родригес.

Правильно ли сделал арбитр, понять невозможно: нет нужных повторов. Дискуссия, развернувшаяся в Испании после игры, получилась бессмысленной.

Сегодня появилась информация, что ВАР Даниэль Хесус Трухильо Суарес не мог вмешаться. По той же причине — у него не оказалось повторов крупным планом, чтобы самому оценить правильность решения и понять, нужно ли вмешиваться в действия коллеги. В такой ситуации видеоарбитру обычно остается только поддержать решение судьи. Что он и сделал.