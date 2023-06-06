Иньиго Мартинес покинул «Атлетик», он станет первым подписанием «Барселоны» летом

Полузащитник «Атлетика» Иньиго Мартинес покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист покидает клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, хавбек продолжит карьеру в «Барселоне» и станет первым новичком каталонского клуба в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне он сыграл 18 матчей за «Атлетик» и забил один гол.