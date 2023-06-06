Модрич попрощался с Бензема: «С первой тренировки я увидел, насколько ты особенный»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич попрощался с нападающим Каримом Бензема, который покинет клуб по окончании сезона.

«Мне грустно, но я горжусь тем, что мне выпала честь играть на протяжении 11 лет с одним из лучших футболистов. С первой тренировки я увидел, насколько ты особенный. Спасибо тебе за все и удачи!» — написал Модрич в соцсетях.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за сливочных 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.