Холанн хочет определиться с будущим клубом до конца января, форвард ведет переговоры с «Реалом» и «Барселоной»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет определиться с новым клубом до конца января, сообщает Marca.

По информации источника, в данный момент 21-летний норвежец находится в отпуске на Марбелье, где ведет неформальные переговоры с клубами. Сообщается, что с форвардом уже встречались представители «Барселоны» и «Реала». Оба клуба знают, что футболист хочет договориться о переходе до конца января, при этом переход состоится по окончании нынешнего сезона.

В сезоне 2021/22 Холанн провел 16 матчей за «Боруссию», на его счету 19 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.