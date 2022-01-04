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Холанн хочет определиться с будущим клубом до конца января, форвард ведет переговоры с «Реалом» и «Барселоной»

10:40
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет определиться с новым клубом до конца января, сообщает Marca.

По информации источника, в данный момент 21-летний норвежец находится в отпуске на Марбелье, где ведет неформальные переговоры с клубами. Сообщается, что с форвардом уже встречались представители «Барселоны» и «Реала». Оба клуба знают, что футболист хочет договориться о переходе до конца января, при этом переход состоится по окончании нынешнего сезона.

В сезоне 2021/22 Холанн провел 16 матчей за «Боруссию», на его счету 19 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/bundesliga/2022/01/04/61d2ac3322601d5d628b45c5.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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