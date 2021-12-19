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«Хетафе» забил победный гол в ворота «Осасуны» в добавленное ко второму тайме время

22:23
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«Хетафе» победил «Осасуну» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Команда из Мадрида одолела соперника с минимальным счетом — 1:0.

Причем победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время.

Испания. Лига 1. 18-й тур
19 дек, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:0
Осасуна
Голы
Поведа, 90+3 (1:0)
Хетафе
Сория Даконам Куэнка (Янкто, 73 ) Оливера Суарес Митрович Аленья Арамбарри Максимович Энес Юнал Рамирес (Поведа, 83 )
Осасуна
Эррера Видаль Крус Гарсия Санчес Монкайола Брашанац (Мартинес, 84) Гарсия (Торрес, 89) Торро Авила (Барберо, 89) Барха (Ойер, 83)
Предупреждения
Рамирес 26, Суарес 45, Даконам 51  -  Авила 72
Судьи
Монтеро

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 0
Наполи 1
1-й тайм

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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