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«Атлетик» переиграл «Бетис» и прервал 4-матчевую серию побед соперника

20:17
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«Атлетик» одержал победу над «Бетисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Команда из Бильбао выиграла со счетом 3:2.

«Бетис», выигравший предыдущие четыре игры, занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги (33 очка). «Атлетик» поднялся на 9-ю позицию (24).

Испания. Лига 1. 18-й тур
19 дек, 18:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:2
Бетис
Голы
Иньяки Уильямс, 2 (1:0), Хуанми, 6 (1:1), Фекир, 52 (1:2), Иньяки Уильямс, 72 (2:2), Де Маркос, 89 (3:2)
Атлетик
Агирресабала Нуньес Альварес Лекуэ (Де Маркос, 55 ) Баленсиага Весга (Саррага, 55 ) Икер Муниаин (Сансет, 69 ) Венседор Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Беренгер, 69 ) Уильямс (Морсильо, 82 )
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено (Миранда, 83) Бельерин Фекир Каналес Виллиам Карвалью (Борха Иглесиас, 83) Родригес (Гонсалес, 67) Хуанми (Родри, 77) Виллиан Жозе (Хоакин, 83)
Предупреждения
Саррага 58  -  Фекир 49, Родригес 58
Судьи
Мансано

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 1
Ливерпуль 1
Перерыв

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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