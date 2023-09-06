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Сегодня, 19:15

Гризманн — о будущем: «Я в 15 голах от звания лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Я постараюсь побить рекорд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото AFP

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об интересе к нему из Саудовской Аравии.

В июле сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предлагал 32-летнему французу контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год.

«Летом поступали звонки, но я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от звания лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Я сказал своей сестре: «Я не переезжаю, я остаюсь здесь». Я постараюсь побить рекорд», — приводит слова Гризманна Relevo.

Лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» является Луис Арагонес. На его счету 173 гола за «матрасников». В активе Гризманна 158 мячей за клуб.

Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
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17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
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17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
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17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
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 2
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Кадис

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