Гризманн — о будущем: «Я в 15 голах от звания лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Я постараюсь побить рекорд»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об интересе к нему из Саудовской Аравии.

В июле сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предлагал 32-летнему французу контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год.

«Летом поступали звонки, но я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от звания лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Я сказал своей сестре: «Я не переезжаю, я остаюсь здесь». Я постараюсь побить рекорд», — приводит слова Гризманна Relevo.

Лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» является Луис Арагонес. На его счету 173 гола за «матрасников». В активе Гризманна 158 мячей за клуб.