Гризманн признан лучшим игроком ла лиги в марте

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте, сообщает пресс-служба ла лиги.

В этом месяце 32-летний французский футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах чемпионата Испании.

В текущем сезоне Гризманн сыграл за «матрасников» 26 матчей, забил девять голов и отдал девять голевых передач.

«Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко за 26 туров.