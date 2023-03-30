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Голкипер «Реала Сосьедад» — о продлении контракта с Сильвой: «Он заслужил решить это сам»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро высказался о новости о том, что клуб планирует предложить хавбеку Давиду Сильве новый однолетний контракт.

«Давид заслужил самостоятельно принять решение, будет ли это его последний год или нет и где он захочет продолжить. Думаю, что он очень счастлив здесь, мы будем ждать его решения, я лично хотел бы, чтобы он остался еще на год. Каждый из нас делает все возможное, чтобы он остался, я думаю, что лично он хочет остаться, но когда вы были на таком высоком уровне, думаю, что никто не будет давить на него, если он не решит закончить из-за травм», — приводит слова Ремиро Marca.

Сообщалось, что руководство испанской команды планирует предложить 37-летнему испанцу новое соглашение до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне он сыграл за «Сосьедад» 25 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Давид Сильва
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
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 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
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 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
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 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
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 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
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 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
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