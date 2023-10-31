«Вильярреал» на выезде обыграл «Гранаду»

«Вильярреал» в матче 11-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 3:2.

В составе гостей дубль оформил Херар Морено, еще один гол забил Александр Сорлот. У хозяев отличились Рикард Санчес и Мюрто Узуни.

«Вильярреал» прервал серию из пяти матчей без побед в ла лиге и с 12 очками расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Гранада» с 6 очками — на 19-й строчке.