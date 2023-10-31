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Сегодня, 00:57

«Вильярреал» на выезде обыграл «Гранаду»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вильярреал» в матче 11-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 3:2.

В составе гостей дубль оформил Херар Морено, еще один гол забил Александр Сорлот. У хозяев отличились Рикард Санчес и Мюрто Узуни.

«Вильярреал» прервал серию из пяти матчей без побед в ла лиге и с 12 очками расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Гранада» с 6 очками — на 19-й строчке.

ФК Вильярреал
ФК Гранада
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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