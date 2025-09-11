Фанат «Овьедо» арестован за проявление расизма в адрес нападающего «Реала» Мбаппе

Болельщик «Овьедо» был арестован за предполагаемые расистские жесты и звуки в адрес нападающего «Реала» Килиана Мбаппе во время матча 2-го тура чемпионата Испании, сообщает ESPN со ссылкой на национальную полицию Испании.

Игра состоялась на стадионе «Карлос Тартьере» 24 августа. Мадридская команда выиграла со счетом 3:0, а Мбаппе оформил дубль.

После трех туров «Реал» лидирует в турнирной таблице с 9 очками. «Овьедо» идет на 15-й строчке — 3 очка.