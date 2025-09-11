Долг «Севильи» снизился до 66 миллионов евро

Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско в среду, 10 сентября, на презентации Батиста Менди и Фабио Кардосо рассказал об экономическом положении клуба.

«Экономическое положение клуба улучшается, наш чистый долг сократился до 66 миллионов евро. Семь игроков ушли и пять пришли. Я хотел бы публично отдать дань уважения трем игрокам, которые решили изменить свои контракты, чтобы помочь с подписанием новых игроков: Джибриль Соу, Аднан Янузай и Марко.

По состоянию на 1 сентября 2025 года сумма долга составляет 66 миллионов евро. Это позволяет нам утверждать, что клуб платежеспособен», — приводит SevillaVA слова Карраско.

Также президент напомнил, что «Севилья» два сезона подряд не участвовала в еврокубках, что, очевидно, подорвало финансовое положение.

Два года назад чистый долг «Севильи» превышал 200 миллионов евро.