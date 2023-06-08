ESPN: Бускетс провел переговоры с «Интер Майами»

Испанский полузащитник Серхио Бускетс провел переговоры с «Интер Майами», сообщает ESPN.

По информации издания, испанец также общался с представителями «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». В клубах Саудовской Аравии ему предлагают более крупные контракты.

Сообщается, что переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами» может в положительном ключе повлиять на решение Бускетса.

Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает 30 июня, он покинет команду в статусе свободного агента.