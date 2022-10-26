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Эрнандес допускает возможное возвращение в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандес порассуждал на тему возможного возвращения в «Атлетико».

«Если будет такая возможность, то почему бы и нет? Этот клуб дал мне все, и я всегда буду желать ему удачи», — цитирует игрока COPE.

Француз является воспитанником «Атлетико». он выступал за испанский клуб с 2014 по 2019 год, выиграв с мадридцами Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне за «Баварию» Эрнандес провел восемь матчей, забив один гол.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Реал 2
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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29.10 15:00
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Севилья – Р. Вальекано
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 - : -
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