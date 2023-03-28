Браим Диас ведет переговоры с «Реалом» о своем будущем

Полузащитник «Реала» Браим Диас, который находится в аренде в «Милане», ведет переговоры с мадридским клубом, чтобы решить свое будущее, сообщает CaughtOffside.

По данным источника, 23-летний игрок готов вернуться в Испанию и в то же время будет рад перейти в «Милан» на постоянной основе, чтобы продолжить карьеру в серии А.

«Челси» следит за ситуацией с испанским футболистом и рассматривает вариант его подписания.

Ранее сообщалось, что у «Милана» нет опции выкупа Диаса, а «Реал» планирует вернуть игрока.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. «Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.