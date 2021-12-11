Бензема вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»
Форвард «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы. Он начал работу в общей группе, сообщает Marca.
В ближайшее время нападающий пройдет тестирование, которое определит, сможет ли он помочь команде в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
В текущем сезоне испанской примеры на счету Бензема 14 матчей, в которых он забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.
Поединок «Реал» — «Атлетико» состоится в воскресенье, 12 декабря.
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