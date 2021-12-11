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4:3! «Эспаньол» вырвал победу у «Леванте»

18:00
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«Эспаньол» переиграл «Леванте» в матче 17-го тура чемпиона Испании. «Эспаньол» одолел соперника со счетом 4:3.

Команда набрала 23 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

«Леванте» остается на последней строчке. У команды до сих пор нет ни одной победы в сезоне (8 очков).

Испания. Лига 1. 17-й тур
11 дек, 16:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
4:3
Леванте
Голы
Дардер, 6 (1:0), Де Фрутос, 11 (1:1), Сон, 26 (1:2), Рауль де Томас, 49 (2:2), Моралес, 57 (2:3), Пуадо, 60 (3:3), Пуадо, 76 (4:3)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Гомес Морланес (Мелендо, 62 ) Дардер Эррера (Баре, 80 ) Пуадо Рауль де Томас (Лорен Морон, 89 ) Алейш Видаль Эмбарба (Меламед, 62 )
Леванте
Карденас Сон Мустафи Везу Клерк Барди (Коке, 84) Малса (Пепелу, 84) Кампанья (Мелеро, 74) Рохер (Сольдадо, 69) Моралес (Кантеро, 69) Де Фрутос
Предупреждения
Эррера 9, Эмбарба 36, Алейш Видаль 57, Баре 81  -  Кампанья 66, Мустафи 68, Малса 80, Сольдадо 86
Удаления
Сон 78
Судьи
Вега

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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