«Бенфика» запросила у «Реала» 50 миллионов евро за Каррераса

Руководство «Реала» намерено подписать испанца Альваро Каррераса из «Бенфики» для усиления позиции левого защитника, пишет Fichajes.

Мадридцы уже согласовали условия контракта с игроком, осталось договориться о сделке с руководством португальского клуба.

В «Бенфике» просят за трансфер Каррераса 50 миллионов евро. Эта сумма может быть снижена, если в сделку по защитнику включат двух игроков «Реала» — испанцев Дани Себальоса и Франа Гарсию.

При этом новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо не слишком рад перспективе потерять Себальоса или Гарсию.

22-летний Альваро Каррерас в сезоне-2024/25 провел за «Бенфику» 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

28-летний центральный полузащитник Дани Себальос в сезоне-2024/25 провел за «Реал» 40 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. Его контракт истекает 30 июня 2027 года, а трасферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

25-летний Фран Гарсия выступает на позиции левого защитника. За «Реал» в сезоне-2024/25 сыграл в 47 матчах, отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 3 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.