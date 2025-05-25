Анчелотти выложил фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опубликовал в своих соцсетях фотографию с трофеями, завоеванными им за время работы в мадридской команде.

Специалист возглавлял «сливочных» с 2021 года. С лета 65-летний итальянец станет главным тренером сборной Бразилии. В «Реале» его заменит Хаби Алонсо.

«Никто не забудет. Я не забуду», — написал Анчелотти.

Под руководством итальянского тренера «Реал» выиграл 15 трофеев. В частности мадридцы дважды становились чемпионами Испании, по три раза побеждали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.