«Барселона» впервые за 15 лет не забила в трех матчах подряд

«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура ла лиги.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» не сумела забить в трех матчах подряд впервые за 15 лет.

До этого матча каталонцы также сыграли вничью с «Жироной» (0:0) и уступили «Реалу» (0:4) в Кубке Испании.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 73 очка за 29 туров.