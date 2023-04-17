«Барселона» впервые за 15 лет не забила в трех матчах подряд
«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура ла лиги.
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» не сумела забить в трех матчах подряд впервые за 15 лет.
До этого матча каталонцы также сыграли вничью с «Жироной» (0:0) и уступили «Реалу» (0:4) в Кубке Испании.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 73 очка за 29 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|
2
|Реал
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|
3
|Атлетико
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|
5
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|
6
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|
7
|Атлетик
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|
8
|Р. Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|
9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|
11
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
12
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|
13
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|
15
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|
16
|Кадис
|29
|7
|10
|12
|23-42
|31
|
17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|
18
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|
19
|Эспаньол
|29
|6
|9
|14
|35-49
|27
|
20
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|15.04
|15:00
|
Вильярреал – Вальядолид
|1 : 2
|15.04
|17:15
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 0
|15.04
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|3 : 1
|15.04
|22:00
|
Кадис – Реал
|0 : 2
|16.04
|15:00
|
Жирона – Эльче
|2 : 0
|16.04
|17:15
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|16.04
|19:30
|
Атлетико – Альмерия
|2 : 1
|16.04
|22:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|17
|3
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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