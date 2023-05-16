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Сегодня, 00:18

«Барселона» провела чемпионский парад в Каталонии после победы в чемпионате Испании

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны» и болельщики клуба на параде в честь победы команды в чемпионате Испании.
Фото Reuters

Футболисты и тренеры «Барселоны» приняли участие в параде, посвященном победе команды в чемпионате Испании.

Игроки проехались по Барселоне в праздничном кортеже от домашнего стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.

Болельщики на&nbsp;улицах Барселоны.

Помимо мужской команды, в параде приняла участие и женская команда «Барселоны», которая также стала чемпионом Испании в этом сезоне.

Мужская команда «Барселоны» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории, женская команда стала чемпионом страны в восьмой раз.

Футбол
ФК Барселона
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«Бетис» обыграл «Райо Вальекано»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
Результаты / календарь
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38 тур
12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 1 : 0
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
 2 : 2
13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 3 : 1
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 5 : 1
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 1 : 0
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 1 : 2
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 1 : 0
14.05 19:30
Вальядолид – Севилья
 0 : 3
14.05 22:00
Эспаньол – Барселона
 2 : 4
15.05 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 3 : 1
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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