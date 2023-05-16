«Барселона» провела чемпионский парад в Каталонии после победы в чемпионате Испании

Футболисты и тренеры «Барселоны» приняли участие в параде, посвященном победе команды в чемпионате Испании.

Игроки проехались по Барселоне в праздничном кортеже от домашнего стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.

Помимо мужской команды, в параде приняла участие и женская команда «Барселоны», которая также стала чемпионом Испании в этом сезоне.

Мужская команда «Барселоны» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории, женская команда стала чемпионом страны в восьмой раз.