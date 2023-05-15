«Бетис» обыграл «Райо Вальекано»

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«Бетис» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У хозяев отличились Юссуф Сабали, Айозе Перес и Борха Иглесиас. За гостей гол забил Санти Комесана.

«Бетис» занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 55 очков. «Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке — 46 очков.