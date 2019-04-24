"Барселона" на выезде обыграла "Алавес"

"Алавес" на своем поле проиграл "Барселоне" в матче 34-го тура чемпионата Испании (0:2). Голами в составе каталонцев отметились Карлес Аленья и Луис Суарес.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Алавес" занимает 8-е место. Если в среду "Атлетико" проиграет "Валенсии", каталонцы досрочно гарантируют себе чемпионство.

Чемпионат Испании

34-й тур

"Алавес" - "Барселона" - 0:2 (0:0)

Голы: Аленья, 54 (0:1). Суарес, 60 - с пенальти (0:2).

"Алавес": Пачеко, Карлос Вигарай, Ксимо Наварро, Лагуардия, Эли (Твумаси, 71), Дуарте, Ролан (Брашанац, 46), Томас Пина, Вакасо, Хони (Гвидетти, 81), Борха Бастон.

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Юмтити, Пике, Семеду (Жорди Альба, 70), Бускетс, Видаль, Аленья (Артур, 87), Дембеле (Месси, 61), Суарес, Коутинью.

Предупреждения: Хони, 33. Ксимо Наварро, 56. Коутинью, 76. Томас Пина, 90+4.

Судья: Кордеро Вега.

23 апреля. Витория. Стадион "Мендисорроса".