«Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» в этом году

«Барселона» из-за проблем со строительством и лицензиями может не вернуться на «Камп Ноу» до начала следующего года, сообщает As.

Ранее был перенесен турнир Кубок Гампера, который должен был пройти на обновленной арене каталонцев 10 августа.

По данным источника, городские власти заранее говорили руководству клуба, что их планы по завершению строительства и введению здания в эксплуатацию являются слишком оптимистичными. Реальным сроком открытия стадиона после масштабной реконструкции названо начало 2026 года.

25 июня сине-гранатовые объявили о возвращении на «Камп Ноу». Последние два сезона команда играла на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.

Первый домашний матч ла лиги-2025/26 у каталонцев назначен на 14 сентября. «Барселона» примет «Валенсию».