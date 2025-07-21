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21 июля 2025, 12:20

В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

Камила Абдурахманова
корреспондент

Состояние здоровья полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна улучшается.

Ранее появилась информация, что Захарян не примет участия в турне команды по Японии. По данным издания Mundo Deportivo, полузащитник останется в Испании, чтобы восстановиться после болезни.

«Арсен работает по индивидуальной программе. Его состояние здоровья улучшается», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

22-летний Захарян не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. С августа 2023 года россиянин играет за «Реал Сосьедад». В прошлом сезоне полузащитник отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей в четырех матчах, выступая в различных турнирах.

Источник: ТАСС
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Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
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