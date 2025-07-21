В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

Состояние здоровья полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна улучшается.

Ранее появилась информация, что Захарян не примет участия в турне команды по Японии. По данным издания Mundo Deportivo, полузащитник останется в Испании, чтобы восстановиться после болезни.

«Арсен работает по индивидуальной программе. Его состояние здоровья улучшается», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

22-летний Захарян не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. С августа 2023 года россиянин играет за «Реал Сосьедад». В прошлом сезоне полузащитник отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей в четырех матчах, выступая в различных турнирах.