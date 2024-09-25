«Барселона» проведет домашний матч с «Хетафе» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 25 сентября на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2», сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.55, за 5 минут до старта. Матч также можно смотреть во вкладке ретрансляции федерального спортивного телеканала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Ключевые события противостояния «Барселона» — «Хетафе» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Каталонцы в 6 матчах набрали 18 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Хетафе» после 6 матчей с 4 очками находится на 18-м месте.