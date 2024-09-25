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«Барселона» — «Хетафе»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Барселона» примет «Хетафе» в чемпионате Испании 25 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» проведет домашний матч с «Хетафе» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 25 сентября на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2», сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.55, за 5 минут до старта. Матч также можно смотреть во вкладке ретрансляции федерального спортивного телеканала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Ключевые события противостояния «Барселона» — «Хетафе» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 7-й тур
25 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Хетафе

Каталонцы в 6 матчах набрали 18 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Хетафе» после 6 матчей с 4 очками находится на 18-м месте.

ФК Барселона
ФК Хетафе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 0 : 2
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 2 : 1
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 0 : 0
24.09 22:00
Реал – Алавес
 3 : 2
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 - : -
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
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Эспаньол – Вильярреал
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 4 1 1
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Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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