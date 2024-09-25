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Щенсны: «Было бы неуважением не рассмотреть предложение «Барселоны»

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Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсны заявил, что готов рассмотреть предложение «Барселоны», хотя он и объявил о завершении карьеры летом.

«Я очень уважаю историю «Барселоны», это один из лучших клубов в мире. Я понимаю, в какой сложной ситуации они оказались после травмы тер Штегена, думаю, что с моей стороны было бы неуважительно не рассмотреть этот вариант», — цитирует Щенсного «РИА Новости» со ссылкой на Sport.es.

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в воскресенье, 22 сентября, в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1). В понедельник голкипер перенес операцию.

Вместе с «Ювентусом» 34-летний Щенсны стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии. До туринского клуба он также играл в «Роме», «Брентфорде» и «Арсенале». За основную команду сборной Польши голкипер с 2009 года провел 84 матча.

Врачи &laquo;Барселоны&raquo; уносят вратаря Марка-Андре тер Штегена на&nbsp;носилках. Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Источник: РИА Новости
Войцех Щенсны
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
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 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
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 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
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17
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 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
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