«Атлетико» хочет подписать Фюллькруга на замену Морате
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне нашел замену форварду Альваро Морате, который этим летом перешел в «Милан».
Как сообщает AS, мадридский клуб хочет подписать игрока дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.
31-летний Мората подписал контракт с «Миланом» сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го. В соглашении прописана опция продления еще на один сезон.
Контракт 31-летнего Фюллькруга с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermfrkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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