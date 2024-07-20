Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян тренируется наравне с партнерами в общей группе, сообщил агент игрока Геннадий Голубин.
«Арсен прибыл в расположение «Реал Сосьедад» отдохнувшим после отпуска. Со здоровьем у него все в нормально, он тренируется в общей группе, все в порядке», — приводит слова Голубина ТАСС.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: ТАСС
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13
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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19
|Вальядолид
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
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Сельта – Алавес
|- : -
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
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Осасуна – Леганес
|- : -
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Валенсия – Барселона
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|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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