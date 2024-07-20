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Сегодня, 17:04

Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян тренируется наравне с партнерами в общей группе, сообщил агент игрока Геннадий Голубин.

«Арсен прибыл в расположение «Реал Сосьедад» отдохнувшим после отпуска. Со здоровьем у него все в нормально, он тренируется в общей группе, все в порядке», — приводит слова Голубина ТАСС.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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