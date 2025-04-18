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«Аль-Кадисия» — «Аль-Наср»: трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Кадисия» и «Аль-Наср» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 18 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Кадисия» и «Аль-Наср» сыграют в 28-м туре про-лиги Саудовской Аравии в пятницу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе спортивного городка принца Сауда бин Джалави в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 21.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср» можно в матч-центре нашего сайта.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 28-й тур.
18 апреля, 21:00. Prince Saud bin Jalawi Sports City (Эль-Хубар)
Аль-Кадисия
Аль-Наср

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Кадисия» после 27 туров набрала 52 очков и занимает пятую строчку. «Аль-Наср» с 57 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Португальский нападающий, капиитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел 26 матчей, забил 23 гола и отдал 3 голевые передачи в этом сезоне про-лиги Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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