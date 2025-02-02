В УЕФА заявили о ежедневном контакте с РФС по поводу возвращения: «Хотим найти выход»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович ответил на вопрос «СЭ» о возвращении России на международные соревнования.

— Максим Митрофанов сообщал, что 80 процентов сборных открыты к возвращению сборной России. Чувствуете ли вы это?

— Ваш топ-менеджмент РФС делает хорошую работу, проводя двусторонние переговоры с национальными ассоциациями, не только с УЕФА. Администрация УЕФА открыта к вам, мы практически каждый день в контакте. Это его мнение. Мы хотим общаться и найти выход [из ситуации].

Я понимаю ситуацию. В Сербии была похожая ситуация. Поэтому я понимаю российских атлетов. Понимаю, что вы хотите знать, что будет.

— Вы сказали, что надеетесь на возвращение России в 2025 году. Считаете это возможным?

— Мы открыто говорим об этом в УЕФА. На каждом заседании с топ-менеджментом 55 национальных ассоциаций и президентом УЕФА ваши представители всегда пытаются объяснить ситуацию с российским спортом, юношескими сборными. В прошлом году открыто говорили об этом, дали возможность каждому высказаться, чтобы понять ситуацию. Не могу сказать много, но мы продолжим это обсуждать, дискутировать на тему возвращения России.