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Сегодня, 17:07

Дюков о сопернике сборной России в марте: «Может быть как домашняя игра, так и выездная»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном сопернике сборной России на мартовские даты ФИФА.

— Что с соперником сборной на март?

— Давайте дождемся подписания договоров и уже после этого объявим, кто станет нашим соперником в следующее окно ФИФА. Надеемся, что подписание состоится в ближайшее время. Мы обсуждаем несколько вариантов: может быть как домашняя игра, так и выездная.

Президент РФС Александр Дюков. «Слова Кокорина про РПЛ — неаргументированный наброс». Дюков — о сопернике сборной России и диалоге с УЕФА и ФИФА

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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