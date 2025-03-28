Онопко верит в возможность возвращения России на мировую арену

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко выразил уверенность в возвращении национальной команды страны и российских клубов на мировую арену в скором будущем.

«Реально ли наше возвращение на международную арену? Реально. Нам только надо делать свое дело. Развивать футбол, детские секции, не забывать историю, свою культуру. Я знаю, что в руководстве УЕФА и ФИФА очень многие люди хотят, чтобы мы вернулись. Сейчас новый президент МОК Кирсти Ковентри говорит тоже самое. Во всем мире много конфликтов, но спорт должен объединять», — цитирует Онопко «КП Спорт».

В УЕФА и ФИФА продолжаются дискуссии о возобновлении участия российских команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что вопрос обсуждается с национальными федерациями.