На товарищеский матч сборной России против Нигерии реализовано более 40 тысяч билетов

Более 40 тысяч билетов реализовано на BetBoom матч сборной России против Нигерии, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет в пятницу, 6 июня, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 (мск).

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. С тех пор команда провела 18 товарищеских матчей, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.