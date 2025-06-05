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5 июня 2025, 19:33

На товарищеский матч сборной России против Нигерии реализовано более 40 тысяч билетов

Стадион «Лужники».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Более 40 тысяч билетов реализовано на BetBoom матч сборной России против Нигерии, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет в пятницу, 6 июня, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 (мск).

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. С тех пор команда провела 18 товарищеских матчей, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Источник: ТАСС
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