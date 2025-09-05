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Сафонов: «Сегодня нас ждет длинная дорога в Доху. Увидимся уже там»

Руслан Минаев

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал предстоящий BetBoom товарищеский матч с Катаром, который пройдет 7 сентября.

«Прошлый матч против Иордании я провел на трибуне. Так что для меня эта неделя превратилась в обычный тренировочный цикл между играми. Сегодня нас ждет длинная дорога в Доху. Увидимся уже там», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Матч России и Катара пройдет в Эр-Райане и начнется в 18.15 по московскому времени.

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