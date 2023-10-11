Колосков — об отказе Проведеля от сборной России: «Не нравитсся, не играй, дай бог ему здоровья»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отказе голкипера «Лацио» Ивана Проведеля от выступлений за сборную России.

10 октября тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил «СЭ», что в национальную команду могли вызвать Проведеля, но голкипер «не захотел общаться ни с кем из России».

«Если не нравится, не играй, дай бог ему здоровья. Как я отношусь к тому, что он заявил, что не хочет иметь ничего общего с Россией? Я не присутствовал при этом интервью, ты тоже не присутствовал, написать могут все, что угодно», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».