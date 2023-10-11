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11 октября, 23:22

Чанов прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеской сборной на международные турниры

Виктория Кравченко
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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил решение УЕФА отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«Карпин хорошо сказал на эту тему. Я тоже удивился, что нас сначала допустили, а потом еще больше удивился тому, что решение отменили. Подряд произошли две взаимоисключающие ситуации. Сегодня они смотрят на нас под одним углом, завтра — совершенно под другим. Логике их действия не поддаются. Повторюсь, ситуация абсолютно непонятная. Сначала говорят одно, потом — совсем другое. Мы с вами пока не можем сказать ничего конкретного», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005382376_logike_deystviya_uefa_ne_poddayutsya_chanov__o_yuniorah
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