Чанов прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеской сборной на международные турниры

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил решение УЕФА отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«Карпин хорошо сказал на эту тему. Я тоже удивился, что нас сначала допустили, а потом еще больше удивился тому, что решение отменили. Подряд произошли две взаимоисключающие ситуации. Сегодня они смотрят на нас под одним углом, завтра — совершенно под другим. Логике их действия не поддаются. Повторюсь, ситуация абсолютно непонятная. Сначала говорят одно, потом — совсем другое. Мы с вами пока не можем сказать ничего конкретного», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.