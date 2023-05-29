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Колосков считает, что проведение турниров УЕФА в России говорит об авторитете РФС в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что проведение турниров развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в России говорит об авторитете руководителей РФС в Европе.

«Есть позитивные моменты от проведения Россией турниров развития УЕФА. Во-первых, это подчеркивает, что Россия является полноправным членом УЕФА, 100-процентная гарантия, что никаких опасностей в том, что могут исключить или какие-то дополнительные санкции применить, нет. Во-вторых, руководство УЕФА по-прежнему с большим уважением относится к России, к РФС, к возможности страны организовать соревнования. В-третьих, это подчеркивает, что руководители РФС имеют значительный авторитет в Европе. Это тоже очень важно. Все в совокупности говорит о том, что этот турнир показательный, что РФС жив, тесно сотрудничает с УЕФА», — приводит слова Колоскова ТАСС.

С 24 по 29 мая в Волгограде проходят турниры развития УЕФА, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/17869293
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
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