Карпин назвал Батракова и Кисляка главными открытиями сезона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в национальную команду.

— Умяров? Понравились другие игроки на этой позиции. Например, Глебов и Кисляк. Сегодня Умяров проигрывает им в конкуренции. Не заметил прогресса Наиля по сезону. По сравнению с позапрошлым сезоном — да. Конкретно на данный момент вызвали Глебова и Кисляка. Через время, может, Умяров будет сильнее и того и другого.

— Открытие сезона?

— И Кисляк, и Батраков. Оба.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.