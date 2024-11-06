Газзаев посоветовал Карпину пригласить Дзюбу в сборную России: «Мы видим его огромное желание»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о желании получить вызов в сборную России.

36-летний форвард делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду — по 30. Футболист заявил, что готов поехать в сборную России в случае, если его вызовут.

«Дзюба сделал очень многое для российского футбола и для нашей сборной. Мы видим, что у него огромное желание, поэтому было бы правильно пригласить Артема на тот же матч с Брунеем, чтобы он сыграл, забил и стал лучшим бомбардиром в истории нашей национальной сборной. Я это только приветствую», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная России проведет ближайший матч против Брунея 15 ноября в Краснодаре. Также команда встретится с Сирией 19 ноября в Волгограде.

В сезоне-2024/25 Дзюба провел 7 матчей за «Акрон», в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

(Денис Сафронов)