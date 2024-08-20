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Сегодня, 13:22

Защитник сборной Панамы Фаринья: «Было бы здорово сыграть товарищеский матч против России»

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Защитник «Химок» и сборной Панамы Эдгардо Фаринья рассказал «СЭ» о желании увидеть товарищеский матч между сборными России и своей страны.

«Конечно, было бы здорово сыграть товарищеский матч против сборной России, ведь это команда, которая часто выступает на чемпионатах мира. Я был бы очень рад, если бы такой матч состоялся. Сейчас сложно сказать, кто бы победил, потому что, я уверен, что против сборной России тяжело играть. Но и Панама сейчас в хорошей форме и двигается вперед, поэтому трудно сказать, кто бы победил», — сказал Фаринья «СЭ».

В 2024 году 22-летний защитник принял участие в Кубке Америки в составе сборной Панамы. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, США, Боливии и Колумбии. Всего на его счету 7 матчей за сборную.

Денис Сафронов

РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Химки
Фаринья
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