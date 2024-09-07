Алдонин: «Для всех любителей футбола матчи сборной России имеют большое значение»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

«Не может не радовать то, что наша сборная выходит на эти матчи с хорошим настроем, с хорошей самоотдачей. То есть здесь даже вопрос не в уровне соперников, а именно в том, как наши футболисты действуют, с каким желанием играют. Да, понятно, что уровень сопротивления другой, но для всех любителей футбола матчи национальной команды имеют большое значение и такие победы — это радость.

Да и вообще, в последнее время сборная стабильно побеждает, общий фон и атмосфера вокруг команды хорошая. Понятно, что все хотят сильных соперников, но ситуация такова, что сейчас выбирать не приходится. Ну и главное, футболистам нужно собираться, играть и быть готовыми к возвращению в международные соревнования», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.