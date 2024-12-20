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Дюков: «Ожидаю, что в 2025 году наши клубы и сборная будут возвращены»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

Александр Дюков. «В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

— Недавно главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг заявил, что с приходом нового президента США Дональда Трампа все изменится. Может ли это повлиять и на футбол?

— Правильнее задать вопрос Роману Борисовичу.

— Он говорил про хоккей.

— Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения. Наша сборная, клубы будут возвращены, получат право участвовать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Александр Дюков
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