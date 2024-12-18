Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:30

Головин: «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приезде в сборную России на товарищеские матчи.

«Сомнений по поводу приезда в сборную России у меня не было, нет и не будет. Да, логистика непростая, но если я готов, если нет травм, то всегда с огромным удовольствием еду в сборную, когда получаю вызов. Вопроса или даже раздумий на эту тему для меня просто не существует. И мне сложно выделить какой-то один сбор или приезд, потому что получаю от сборной России позитивные эмоции всегда», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
Читайте также
Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Кафанов перечислил главных конкурентов Сафонова в сборной России
Сборные России и Белоруссии могут сыграть в 2025 году
Кордоба: «Если бы матч Россия — Колумбия зависел от меня, мы бы уже сыграли!»
Эквадор не смог договориться о товарищеском матче со сборной России
РФС планирует организовать для сборной России не менее пяти матчей в 2025 году
В Таджикистане считают, что участие сборной России в Кубке Наций ЦАФА повысит зрелищность турнира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин: «В России у детей нет повального желания играть в футбол»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости