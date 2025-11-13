Футбол
Сегодня, 10:10

Круговой — о невызове Мостового в сборную России: «Честно, я удивился»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» признался, что был удивлен непопаданию вингера «Зенита» Андрея Мостового в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи.

— С кем-то из футболистов «Зенита» общаешься?

— Когда видимся, да. С Мостовым иногда общаемся.

— Ты понимаешь, почему Андрея не вызывают в сборную?

— Нет... я не знаю. На самом деле, когда он был в расширенном списке, я думал, что он попадет в окончательный на этот сбор. Но я удивился, да. Честно, удивился, — сказал Круговой «СЭ».

В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Александр Мостовой
Данил Круговой
Сборная России по футболу
  • Илья858

    ))

    13.11.2025

  • gan75

    Тэг "Александр Мостовой" самое то в этой новости...

    13.11.2025

  • gan75

    Похоже Валера у них агент. А у Мостового нет.

    13.11.2025

  • Dmytro

    Да уж, тут чувствуется лапа Корейко

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Удивлен грубым, специально исполненным ударом по ногам от Кругового в конце матча с Перу. Хочется спросить защитника: зачем ты это делаешь?

    13.11.2025

  • Упёртый русский

    Чему удивляться, когда Мостовой в основу своего клуба не проходит? Да и по игре в сборной он так себе... Скорость есть, но над техникой и видением поля Андрею надо прилично поработать...

    13.11.2025

  • Илья858

    Может, потому что тренер так решил? И логично спрашивать тренера, а не всех вокруг кроме тренера? Удивлён, что Кругового не спросили про выбранный состав и тактику на игру с Перу и про предстоящий матч с Чили. Традиционная мудацкая подстава со стороны сотрудника СЭ - задавать вопросы тем, к кому они не имеют отношения, чтобы создать грязь и истерику на пустом месте.

    13.11.2025

  • Nik

    чему удивляться, играет Ростов или динамовцы оттуда. Осипенко, Сергеев полные нули...

    13.11.2025

    • Россия против Чили: дата и время начала игры сборной

    В Перу готовы провести повторный матч со сборной России

    Takayama

