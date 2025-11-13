Круговой — о невызове Мостового в сборную России: «Честно, я удивился»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» признался, что был удивлен непопаданию вингера «Зенита» Андрея Мостового в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи.

— С кем-то из футболистов «Зенита» общаешься?

— Когда видимся, да. С Мостовым иногда общаемся.

— Ты понимаешь, почему Андрея не вызывают в сборную?

— Нет... я не знаю. На самом деле, когда он был в расширенном списке, я думал, что он попадет в окончательный на этот сбор. Но я удивился, да. Честно, удивился, — сказал Круговой «СЭ».

В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.