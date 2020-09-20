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Черчесов отреагировал на слухи о том, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

12:15
Гаэль Ондуа (справа). Фото Instagram
Гаэль Ондуа (справа). Фото Instagram
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа может получить вызов в сборную России.

— Странная ситуация, — сказал Черчесов. — С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он — хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался. (Вячеслав Короткин)

Ранее Ондуа заявил, что общается с Черчесовым и может быть вызван в национальную команду.

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