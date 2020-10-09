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Болельщикам покажут матч Россия — Турция на «Ак Барс Арене» с комментарием Виктора Гусева

18:01
Анонс матча Россия - Турция.
Анонс матча Россия - Турция.
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В воскресенье, 11 октября, на казанском стадионе «Ак Барс Арена» состоится трансляция матча Лиги наций Россия — Турция, сообщает пресс-служба РФС. В чаше будет установлено гигантское табло для просмотра игры.

Кроме того, перед матчем зрителей ждет развлекательная программа, в рамках которой они смогут, в частности, взять автографы у бывших футболистов сборной Алексея Смертина и Дмитрия Сычева. Также на игре ожидается живой комментарий Виктора Гусева.

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