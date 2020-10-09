Болельщикам покажут матч Россия — Турция на «Ак Барс Арене» с комментарием Виктора Гусева
В воскресенье, 11 октября, на казанском стадионе «Ак Барс Арена» состоится трансляция матча Лиги наций Россия — Турция, сообщает пресс-служба РФС. В чаше будет установлено гигантское табло для просмотра игры.
Кроме того, перед матчем зрителей ждет развлекательная программа, в рамках которой они смогут, в частности, взять автографы у бывших футболистов сборной Алексея Смертина и Дмитрия Сычева. Также на игре ожидается живой комментарий Виктора Гусева.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.