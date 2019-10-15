Андрей Семенов: «В сборной России никто не витает в облаках»

Защитник сборной России Андрей Семенов рассказал, за счет чего удалось разгромить команду Кипра (5:0) после уверенной победы над Шотландией (4:0).

— Никто не витает в облаках и не довольствуется тем, что есть, — цитируют Семенова «Известия». — Перед матчем с Кипром ни у кого даже не было мысли о победе над шотландцами. Готовимся к каждому сопернику. Знаем сильные и слабые стороны оппонентов, за счет этого и стараемся их обыгрывать.

Есть определенная система, и каждый знает требования. Неважно, кто играет на конкретной позиции, он должен делать то, что говорит тренер. Не так важно, кто на поле, условный Сидоров или Иванов. Все знают, как им действовать в определенный момент. Вот и получается единый механизм.

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