29 лет назад Уваров провел последний матч за СССР. Он уехал в Израиль и играл до 40 лет

Сегодня исполнилось 29 лет последнему матчу вратаря Александра Уварова за сборную СССР. 29 мая 1991 года в отборочной игре чемпионата Европы-1992 против Кипра голкипер сыграл на ноль и помог команде крупно победить 4:0.

Летом того же года Уваров уехал из московского «Динамо» в тель-авивский «Маккаби» и провел в нем всю оставшуюся карьеру — с 1991 по 2000 год.

Закончив карьеру в 40 лет, Уваров стал тренером вратарей «Маккаби» и сборной Израиля. В национальной команде он работал до 2012 года. В 2018 году он перешел в клубе работать в молодежную команду.

Всего за сборную СССР голкипер провел 11 игр, пропустил 8 мячей, отыграв в том числе две встречи на чемпионате мира-1990. Примечательно, что 7 из 11 встреч за сборную Уваров провел на ноль.