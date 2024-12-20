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20 декабря, 23:59

В «СКА-Хабаровск» заявили, что вернут долги в бюджет

Владислав Маслов
Корреспондент
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Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал финансовое положение клуба.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что клуб должен бюджету более 6 миллионов рублей.

«Проверка, которая выявила долг, проводилась за 2023 год. Рабочий момент, будем возвращать деньги в бюджет. У «СКА-Хабаровск» нет финансовых проблем», — цитирует Кандалинцева «РБ Бизнес».

После 21 тура первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место в турнирной таблице с 29 очками.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
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