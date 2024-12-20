В «СКА-Хабаровск» заявили, что вернут долги в бюджет
Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал финансовое положение клуба.
Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что клуб должен бюджету более 6 миллионов рублей.
«Проверка, которая выявила долг, проводилась за 2023 год. Рабочий момент, будем возвращать деньги в бюджет. У «СКА-Хабаровск» нет финансовых проблем», — цитирует Кандалинцева «РБ Бизнес».
После 21 тура первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место в турнирной таблице с 29 очками.
Источник: РБ Спорт
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|
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|4
|11
|18-19
|22
|
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|4
|9
|8
|13-21
|21
|
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|21
|5
|5
|11
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|
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|Сокол
|21
|4
|7
|10
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|
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
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|1.03
|00:00
|
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|1.03
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Мартин Секулич
Урал
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|
|
Александр Юшин
Родина
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|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
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Сочи
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|
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