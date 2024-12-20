В «СКА-Хабаровск» заявили, что вернут долги в бюджет

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал финансовое положение клуба.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что клуб должен бюджету более 6 миллионов рублей.

«Проверка, которая выявила долг, проводилась за 2023 год. Рабочий момент, будем возвращать деньги в бюджет. У «СКА-Хабаровск» нет финансовых проблем», — цитирует Кандалинцева «РБ Бизнес».

После 21 тура первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место в турнирной таблице с 29 очками.